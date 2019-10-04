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إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

إصابة 6 أشخاص في حادث مروري بـ"صحراوي بني سويف"

شارع 306 يصل إلى الدقي..ومسؤول بالمشروع لـ"الوطن":مصمم بمعايير أوروبية

شارع 306 يصل إلى الدقي..ومسؤول بالمشروع لـ"الوطن":مصمم بمعايير أوروبية

"الشكاوى الحكومية": إطلاق تطبيق موحد لتلقي المشكلات عبر الهاتف المحمول

"الشكاوى الحكومية": إطلاق تطبيق موحد لتلقي المشكلات عبر الهاتف المحمول

تعرف على إحصائية المجازر وحالات الذبح بالقاهرة خلال أغسطس

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"بها أحد مكونات الماريجوانا".. ارتفاع عدد الوفيات بالسجائر الإلكترونية

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خبراء يوضحون آلية تسعير المحروقات الجديدة بعد خفض أسعار البنزين

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