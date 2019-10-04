"الشكاوى الحكومية": إطلاق تطبيق موحد لتلقي المشكلات عبر الهاتف المحمول

قال الدكتور طارق الرفاعي، مدير منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة، إنه سيتم إطلاق تطبيق للهاتف المحمول للشكاوى الحكومية الموحدة.

وأضاف الرفاعي خلال لقائه مع الإعلامي رامي رضوان في برنامج "مساء dmc" المذاع عبر فضائية "dmc"، أن رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي وجَّه بسرعة تعزيز قنوات التواصل وتلقى الشكاوي وزيادتها وتوفير الكثير منها والتفاعل مع شكاوى المواطنين من أجهزة الدولة المختلفة.

وأوضح الرفاعي أن رئيس الوزراء وجه باستكمال التطبيق الموحد للشكاوى وسرعة إنجازه للتيسير على المواطنين من تقديم الشكاوى عبر الهواتف المحمولة، لافتًا إلى انتشار الهواتف المحمولة الحديثة في أيدي المواطنين.

وأكد الرفاعي أن المواطنين سيتمكنون من متابعة الشكاوى والتعليق عليها عن طريق التطبيق، مشيرًا إلى أن تطبيق "في خدمتك" سيمكن المواطن من الوصول للخدمات المختلفة التي تتيحها الأجهزة الحكومية المختلفة ليتمكن من إنجازها عبر الهاتف المحمول.