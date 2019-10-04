ضبطت الأجهزة الأمنية سيدة تزعمت عصابة للنصب على المواطنين، بزعم منح قروض مالية لهم بأسماء مؤسسات مختلفة.

أكدت تحريات ومعلومات وحدة مباحث بريد غرب الدلتا بالإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، قيام بعض الأشخاص بالنصب على المواطنين عن طريق الإعلان على إحدى القنوات الفضائية من خلال أرقام هواتف "محددة"، باستخدام مسميات لمؤسسات تمنح قروض ميسرة للراغبين، بشرط تحويل مبلغ مالي كرسوم إدارية عن طريق مكاتب بريد "محددة".

بفحص الأرقام المعلن عنها أمكن ضبط إحدى السيدات (مقيمة بدائرة قسم شرطة أول المنتزة بالإسكندرية)، حال تواجدها بأحد مكاتب البريد بدائرة قسم شرطة ثانٍ الرمل وقيامها بصرف 3 حوالات بريدية بقيمة 4400 جنيه، وبمناقشتها إعترفت بتكوين تشكيلا عصابيا تخصص في النصب على المواطنين، بالاشتراك مع شخصين آخرين مقيمان بدائرة مركز شرطة الفيوم، وباستكمال الفحص تبين قيام المتهمين بصرف 369 حوالة بريدية بإجمالي مبالغ تقدر بـ 728 ألفا، و477 جنيها.

تحرر محضر بالواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.