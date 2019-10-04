شهدت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة العرض المسرحى المتفائل، المستلهم من رواية "كانديد" للكاتب الفرنسى الشهير فولتير إعداد وإخراج إسلام إمام، وبطولة سامح حسين وسهر الصايغ، وذلك بالمسرح القومى وبحضور الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، ولينا ليند سفيرة النرويج بالقاهرة، والفنان إسماعيل مختار رئيس البيت الفنى للمسرح، أحمد شاكر عبد اللطيف مدير المسرح وعدد من الفنانين والنقاد.

وأكدت عبد الدايم، في تصريحات على هامش العرض، أن الصحوة التي يمر بها فن المسرح حاليا تعد مردودا لتطور وعي المجتمع المصري، باعتباره أبا الفنون على مر التاريخ، يمثل وسيلة فاعلة لبناء الإنسان، وأحد أساليب التعبير عن المشاعر، وأشادت بالعرض وأداء نجومه، وقالت إنه يحمل رسائل تدعو للتمسك بالقيم السامية، وتحث على الإصرار لتحقيق الطموحات واجتياز التحديات من خلال الثقة فى قدرات الذات.

شارك فى البطولة أحمد صيام، يوسف إسماعيل، سوسن ربيع، تامر الكاشف، أحمد زكريا، مصطفى سامي، أمجد الحجار، آيات مجدى، طارق راغب، أحمد سمير، موسيقى هشام جبر، أشعار طارق على، استعراضات ضياء شفيق، ديكور حازم شبل، أزياء نعيمة عجمى.

يذكر أن رواية "كانديد" كتبها فولتير عام 1759 وتعد أحد أشهر أعماله، وتحمل طابعاً فلسفياً خيالياً، حيث تدور أحداثها خلال القرن الثامن عشر فى فرنسا حول شاب ينشا فى بلاط خاله الأمير الذى يكلف أحد الحكماء بتعليمه، ثم يقع فى غرام ابنة خاله، الذى يرفض زواجهما ويقوم بطرده من القصر ليتعرض للكثير من الأزمات التى نتجت عن حسن النية والثقة المطلقة فى الآخرين، لكنه ينجح فى التغلب عليها انطلاقا من الإيمان بالمبادئ النبيلة.