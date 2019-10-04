أعلنت شركة الكهرباء بمدينة الطور في محافظة جنوب سيناء، أنه سيجري فصل التيار الكهربائي عن حي مبارك الجديد التابع لمدينة الطور، غدا السبت، لمدة 4 ساعات بداية من الساعة 9:30 صباحا وحتى الساعة 1:30 ظهرا.

وأرجعت الشركة، في بيان لها، اليوم الجمعة، سبب انقطاع التيار الكهربائي لإجراء الصيانة الدورية المبرمجة، منوهه بأن انقطاع التيار الكهربائي سيؤدي إلى عدم ضخ المياه للوحدات السكنية خلال الفترة نفسها.

وأهابت الشركة بالمواطنين، باتخاذ كافة التدابير والإجراءات، وعدم تشغيل الأجهزة الكهربائية إلا بعد استقرار التيار.