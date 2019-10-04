احتشدت منابر الجمهورية، أمس، التى يقدر عددها بـ120 ألف منبر، لدعم القوات المسلحة والشرطة والاحتفال بذكرى نصر أكتوبر، ومهاجمة الجماعات الإرهابية، على رأسها تنظيم الإخوان الذى يسعى لهدم الدولة، حيث طالبت المنابر المصريين بالتصدى لتلك الجماعات عن طريق دعم الدولة ومؤسساتها واستكمال العمل والبناء، كما تحدثت الخطبة عن الشهداء ومنزلتهم فى الإسلام والفرق بين شهيد الحق وقتيل الباطل. وترجمت وزارة الأوقاف الخطبة إلى 18 لغة، إضافة للغة الإشارة، ونشرت خطبة مسموعة عبر موقعها الرسمى.

"الطيب": الجيش درع واقٍ للأمة

وجدد الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، دعمه للقيادة السياسية والقوات المسلحة والشرطة فى معركتهما ضد الإرهاب، مؤكداً أن رجال الأزهر يقفون مع أبطال الجيش والشرطة ويساندونهم بسلاح الكلمة والفكر للقضاء على بؤر الإرهاب. وقال الإمام الأكبر، فى بيانه: الجيش درع واقٍ وحارس أمين فى السلم والحرب، وعلينا أن نستلهم ذكرى أكتوبر لنكون معاً فى معركة التنمية والانتصار، وهذا يتحقق باجتماع المصريين على قلب رجل واحد، فيتوجب تفويت الفرصة على طيور الظلام التى تتربص بمصر والتى لا ترضى لها التقدم.

"علام": مصر تواجه تحديات كبيرة تستوجب تكاتف أبنائها

من جانبه، قال الدكتور شوقى علام، مفتى الجمهورية، إن مصر تواجه تحديات كبيرة تستوجب تكاتف جميع أبنائها، وتتطلب العمل بإخلاص وتفانٍ لتفويت الفرصة على المتربصين بها وبأمنها واستقرارها من أجل رفعة مصر وتقدمها، داعياً الشعب إلى استلهام روح انتصارات حرب أكتوبر لتحقيق ذلك