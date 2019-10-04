قال محمد ثروت، رئيس لجنة السياحة العربية السابق بغرفة شركات السياحة، إن «مصر تتطلع لجذب نحو 25% من أعداد السياح العرب خلال السنوات الـ3 المقبلة».

وأضاف «ثروت» لـ«الوطن»، أن «عدد السياح العرب الذين زاروا مصر هذا العام بلغ 3 ملايين سائح، وهو ما يمثل 5% من أعداد العرب»، مشيراً إلى أن حل أزمة التأشيرات بالنسبة لدول المغرب العربى (الجزائر والمغرب وتونس)، إضافة إلى العراق، وتشغيل خطوط طيران منخفضة التكاليف بين العواصم العربية والمدن السياحية المصرية تعمل طوال العام، فضلاً عن زيادة الحملات الترويجية.

وأوضح أن «قرب المسافة بين الدول العربية ومصر، فضلاً عن تشابه العادات والتقاليد ووحدة اللغة والدين تجعل السياح العرب يفضّلون القدوم إلى مصر»، لافتاً إلى أن السائح العربى مهم جداً للسياحة، حيث بلغ متوسط إنفاقه اليومى 100 دولار بخلاف قيمة الإقامة بالفنادق، كما أنه سائح يأتى طوال العام، ومتكرّر الزيارة ويبلغ متوسط إقامته 7 أيام.

وقال محمد فاروق، أمين صندوق غرفة شركات السياحة ورئيس لجنة السياحة الإلكترونية بالغرفة، إن «أعداد السياح العرب الوافدين لمصر حققت زيادة بنحو 20% عن العام الماضى»، مضيفاً أن «مصر قادرة على جذب أعداد أكبر من السياح العرب خلال السنوات القليلة المقبلة، خاصة أن بها جميع المقومات التى تجذب السائح العربى، التى منها مدن شرم الشيخ والجونة ومرسى علم والغردقة والإسكندرية والساحل الشمالى، أما الذين يأتون لزيارة العراقة والروح المصرية فلديهم القاهرة بما تمتلكه من أجواء روحانية وأماكن أثرية وتراثية ومقاهٍ تاريخية يعشقها السياح العرب، وهو ما يجعل مصر دائماً قبلة للسياح العرب».