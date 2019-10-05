أعلن التمثيل التجاري تولي المستشار التجاري مها زكريا منصب رئيس اللجنة الدائمة التي تعد المحرك الرئيسي للجنة الاستشارية الدولية للقطن، وسيتم الإعلان الرسمي خلال الاجتماع السنوي القادم للجنة الاستشارية رقم 78 الذي سيعقد خلال الفترة بين 2 و5 ديسمبر المقبل في أستراليا.

وذكر جهاز التمثيل التجاري-في بيان مساء اليوم- أن اللجنة الاستشارية الدولية للقطن التي تأسست عام 1939 تعد إحدى أهم المنظمات الدولية التي تضم أكبر الدول المنتجة والمستهلكة والمصدرة والمستوردة للقطن ومنتجاته عالميا.

وأوضح جهاز التمثيل التجاري، أن المنظمة تعقد اجتماعا سنويا لعرض المستجدات المتعلقة بعملها للتنسيق ووضع خطط التحرك المناسبة، وأنه من أبرز المهام التي تقوم بها المنظمة الدفاع عن مصالح الدول الأعضاء في مجال القطن وتمثيلها في المحافل الدولية واتخاذ أیة تدابیر مناسبة وعملیة لتعزیز التعاون الدولي لسلامة الاقتصاد العالمي للقطن، فضلا عن جمع ونشر وحفظ المعلومات المتعلقة بالإنتاج العالمي والتجارة والاستھلاك، والأسھم وأسعار القطن والغزل والنسیج والألیاف الأخرى، مشيرا إلى أن مصر تعد من الدول المؤسسة للمنظمة مع كل من الولايات المتحدة، الهند، فرنسا، البرازيل، السودان، وتضم اللجنة حاليا 29 دولة في عضويتها، من أهمها: الأرجنتين، استراليا، البرازيل، الاتحاد الأوروبي، الهند، نيجريا، باكستان، روسيا، جنوب افريقيا، السودان، سويسرا، تايوان، الولايات المتحدة، أوزباكستان.

بدورها، قالت المستشار التجاري مها زكريا، إنها تشرفت بتمثيل مصر في رئاسة اللجنة الدائمة بالمنظمة الدولية، عقب توليها منصب النائب الأول للجنة الدائمة على مدار الشهور الأخيرة منذ الاجتماع الأخير للجنة الاستشارية الذي عقد في ديسمبر الماضي في ساحل العاج، موضحة أن اللجنة الدائمة التي تولت رئاستها تقوم بتمثیل اللجنة الاستشاریة في واشنطن خلال بقية العام، حيث تعقد اجتماعاتها 6 مرات سنويا، ومن أبرز المهام التي تقوم بها اللجنة الدائمة، إعداد برامج العمل المناسبة للمنظمة، وتطوير التعاون مع منظمة الأمم المتحدة، ومنظمة الأمم المتحدة للأغذیة والزراعة، والمعھد الدولي للقطن، والمنظمات الأخرى المعنية بالأمور التي تھم اللجنة الاستشاریة الدولیة للقطن، كما یقدم رئیس اللجنة الدائمة تقریرا الى للجنة الاستشاریة حول أنشطة اللجنة الدائمة منذ اجتماعھا الأخیر.

وأعربت زكريا، عن أملها خلال فترة رئاسة مصر للجنة الدائمة للمنظمة أن تنعكس الجهود المبذولة بشكل إيجابي على زيادة الوعي لدى كافة الأطراف، والجهات المصرية المعنية بالقطن، بما يساعد على الإستفادة من الخدمات التي توفرها المنظمة، ومن ثم زيادة الإنتاج، ونمو الصادرات المصرية من الاقطان، لا سيما وأن مصر من أهم الدول المنتجة للقطن طويل التيلة.

جدير بالذكر، أن مصر صدرت ما يزيد عن 754.2 ألف قنطار مترى قطن لـ24 دولة بقيمة 2 مليار جنيه خلال الموسم الزراعى 2018، وكان من اهم تلك الدول الأردن، السعودية، النمسا، لبنان، المغرب، سلوفينيا، البرتغال، إيطاليا .