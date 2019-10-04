قال الإعلامي عمرو أديب، إن زيادة قيمة الجنيه أمام الدولار، كان له أثرًا في خفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا، مشيرًا إلى أن الدولار انخفض أمام الجنيه بنحو جنيه ونصف منذ مطلع العام الجاري.

وأضاف أديب خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن أسعار بعض السلع الغذائية انخفضت منذ فترة بسبب انخفاض سعر الدولار، مشيرًا إلى أن الدولة قللت سعر الغاز للمصانع، ما أدى إلى تقليل تكلفة الإنتاج وتقليل الأسعار.

ناشد مقدم برنامج الحكاية، التجار مراعاة الانخفاضات السعرية التي شهدتها بعض السلع الغذائية: "كل واحد يراعي ضميره، الانخفاض ميبقاش في جيب التاجر أو صاحب المصنع، لازم يصب في جب المواطن وإلا الركود، لأن المواطنين هيقولوا مش هشتريها ولا هلمسها"، مشيرًا في الوقت ذاته، إلى انخفاض عدد من أنواع الخضراوات وزيوت الطعام.