عرضت الإعلامية آية عبدالرحمن، مقدمة برنامج "الآن"، عبر شاشة "اكسترا نيوز"، مقطع فيديو يبرز سخرية متصلة تُدعى "أم نور"، من أحد مقدمي البرامج بقناة "مكملين"، الداعمة لجماعة الإخوان الإرهابية.

وحاول مقدم البرنامج، أن يسخر من الاقتصاد المصري والعملة الوطنية، وذلك من خلال الحديث عن القيمة الشرائية لـ"الربع جنيه"، في إشارة إلى خفض أسعار البنزين بنحو 25 قرشًا.

وقالت السيدة: "هو ربع جنيه يجيب حاجة، ميجيبش حاجة، ولا يجيب لبانة، بس هو يجيب حاجة واحدة"، ليرد عليها الأخير قائلًا: "يعني منعرفش حتى نشم بيه عند بتاع الطعمية".

وهنا جاء الدور على المتصلة، لتسخر من المذيع قائلةً: "هو يجيب شوية برسيم ليكم في تركيا".

ورحبت مقدمة البرنامج، بسخرية المواطنة المصرية من المذيع الإخواني، وقالت: "إدته كلمة في الجول، هو بيعترض على فكرة إن البنزين نزل ربع جنيه بس بدمه السقيل".

كما رحبت الكاتبة الصحفية فريدة الشوباشي، بما فعلته المتصلة، وقالت: "برافو عليها، فعلًا مصرية، لأن دول ميتقلهمش غير كده".