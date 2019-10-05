مستشار بأكاديمية ناصر عن حرب 73: إسرائيل لم يكن لديها أي معلومة عن احتمالية حدوثها

قال اللواء محمود خلف، مستشار أكاديمية ناصر العليا العسكرية، إن إلياهو زعيرا رئيس المخابرات العسكرية في تل أبيب طلب عقد اجتماع في السادس من أكتوبر 1973 بعد انتشار أحاديث بأن مصر ستشن حربا في ذلك اليوم.

وأضاف خلف، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج "نظرة"، المذاع على شاشة "صدى البلد"، أن زعيرا عقد مؤتمرا صحفيا الساعة الواحدة ظهر يوم السادس من أكتوبر وأكد للجميع أن مصر لن تستطيع أن تخوض حربا وقال للحضور: "المصريين ميقدروش يعملوا حاجة زي كده إحنا نشويهم ونعملهم كفتة".

وتابع أنه خلال ذلك الاجتماع وضع أحد القادة ورقة على مكتبه مفادها أن المصريين عبروا قناة السويس وكان الاجتماع ما زال قائما، موضحا أن جولدا مائير رئيسة وزراء إسرائيل خلال فترة انتصارات أكتوبر طلبت عقد اجتماع مع وزراء حكومتها بعد اندلاع الحرب ولم تجد سوى ثلاث وزراء فقط وباقي الوزراء كانوا في عطلة صيفية على البحر وهو دليل على أن الحكومة الإسرائيلية كانت خارج الصورة ولم يكن لديها أي معلومة عن أي احتمالية نشوب الحرب.