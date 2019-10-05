لقي عامل مصرعه إثر إصابته بكسر بعظام في الجمجمة، كما أصيب نجل شقيقه، أثر مشاجرة مع شخصين آخرين بقرية العمايدة دائرة مركز المنشاه بسوهاج، تم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام، وتم ضبط طرفي المشاجرة.

وتلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من مأمور مركز المنشاه يفيد بوجود مشاجرة بقرية العمايدة، وانتقلت الأجهزة الأمنية، وبالفحص تبين أنها بين كلاً من طرف أول "حسن.ر.ع" 66 عاما عامل توفـي أثر إصابته بكسر بعظام في الجمجمة وجرح بفروة الرأس، ونجل شقيقه "كرم.ع.ر" 20 عاما عامل مصاباً " جرح قطعي بالساعد الأيسر واشتباه قطع بالأوتار وتم نقل الجثة والمصاب لمستشفى سوهاج العام وطرف ثان "فوزي.ا.ك" 60 عاما عامل نجله هيثم، 23 عاما عامل الطرفان يقيمان بذات الناحية.

تم ضبط طرفي المشاجرة وبسؤالهما اتهم الثاني من الطرف الأول الطرف الثاني بالتعدي عليهما بالضرب مما أدي لوفاة عمه وحدوث إصابته بسبب خلافات الجيرة.

كلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري عن الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.