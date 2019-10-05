احتفلت وزارة الطيران المدني، والشركة القابضة للمطارات والملاحة الجوية، بذكرى نصر أكتوبر المجيدة، بمختلف المطارات المصرية، من خلال بثها للأغاني الوطنية عبر الإذاعة الداخلية بصالات السفر والوصول.

كما بثت شاشات العرض المنتشرة بصالات السفر والوصول مقاطع فيديو لانتصار أكتوبر، ورحبت فرق العلاقات العامة في المطارات بالسياح، وتوزيع الهدايا التذكارية بهذه المناسبه الوطنية، والتعريف بها.

يأتي ذلك فيما، وجهت وزارة الطيران المدني رسالة تهنئة للعالمين بقطاع الطيران المدني، وللشعب المصري، بهذه المناسبة الوطنية عبر رسالة تهنئة.