أرسل المطران منير حنا مطران الكنيسة الأسقفية بمصر وشمال أفريقيا والقرن الأفريقي، خطاب تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة الاحتفال بأعياد السادس من أكتوبر المجيد، مؤكدا ثقته في جيش مصر الباسل الذي تغلب على كل التحديات والعوائق؛ ليعيد لمصر أرض سيناء الغالية، ويعيد للشعب المصري كرامته ومكانته بين دول العالم.

وأكد علي أن انتصار حرب أكتوبر العظيم، هو الذي منحنا الأرض الصلبة التي وقفنا عليها وصنعنا السلام، موضحا أن عبور جيشنا العظيم يوم السادس من أكتوبر، كان عبورًا من ألم الهزيمة إلى نشوة الانتصار ومن صعوبة العيش إلى الرغبة في النهوض والتقدم.

وأنهى خطابه متمنيًا للرئيس عبد الفتاح السيسي أن يمنحه الله الحكمة والقوة، وهو يعبر بمصر الحبيبة إلى التنمية المستدامة والديمقراطية والكرامة الإنسانية حتى نسترد مكانتنا التاريخية والحضارية بين كل دول العالم.