بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

وأعرب خادم الحرمين الشريفين، في البرقية وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية "واس"، اليوم، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب جمهورية مصر العربية الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.

فيما بعث ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز برقية تهنئة مماثلة للرئيس السيسي، وعبر ولي العهد السعودي عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة للرئيس السيسي، ولحكومة وشعب مصر الشقيق المزيد من التقدم والازدهار.