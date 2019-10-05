أكدت تحريات ومعلومات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بوسط الدلتا، أنّ إحدى السيدات مقيمة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ بمحافظة كفر الشيخ، يزاول نشاطا إجراميا واسع النطاق في إدارة كيان تعليمي للتدريب والتنمية البشرية دون ترخيص في دائرة قسم شرطة أول كفرالشيخ وترويجها شهادات تدريبية مزورة.

وبالاستعلام من الجهات المعنية أفادت بأنّ الأكاديمية المشار إليها لم يصدر لها أي تراخيص، ولا تخضع لرقابة وإشراف مديرية التربية والتعليم.

وبتقنين الإجراءات وبالتنسيق مع أمن كفر الشيخ، أمكن ضبطها وبتفتيش مقر الأكاديمية عثر على 18 شهادة باللغة الإنجليزية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المراكز والجامعات الأجنبية، تفيد حصولهم على دورة تدريبية في مجال القيادة الدولية للحاسب الآلي "مزورة"، 58 شهادة اجتياز دورة تدريبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها للأكاديمية الوهمية في مجالات علمية مختلفة، 3 شهادات باللغة الأجنبية بأسماء أشخاص مختلفة منسوب صدورها لإحدى المؤسسات ممهورة.

كما تم ضبط كمية كبيرة من إعلانات الدعاية باسم الأكاديمية الوهمية، وصور بطاقات الرقم القومي وشهادات الميلاد بأسماء أشخاص مختلفة، 9 كارنيهات بأسماء أشخاص مختلفة بعضها منسوب للأكاديمية الوهمية والبعض الآخر منسوب لإحدى المؤسسات، جهاز لاب توب ومبلغ مالي، وبمواجهة المذكورة أقرت بنشاطها المُشار إليه، واتخذت الإجراءات القانونية.