16 قتيلاً على الأقل حصيلة 3 أيام من الهجمات الإرهابية في نيجيريا

قتل 16 شخصاً على الأقلّ، بينهم 11 جندياً، في هجمات شنّها منذ الخميس متطرفون في ولاية بورنو في شمال شرق نيجيريا، بحسب ما أفادت مصادر أمنية اليوم.

وأفاد مصدر عسكري وكالة فرانس برس أنّ مسلّحين داعش في غرب أفريقيا (المنشقّ عن جماعة بوكو حرام) نصبوا الخميس كميناً لقافلة عسكرية بالقرب من قرية ماورو في منطقة بني شيخ.

وقال ضابط في الجيش طالباً عدم كشف هويته إنّ "جنودنا كانوا يقومون بدورية الخميس حين تعرّضوا لكمين إرهابي أسفر عن مقتل 11 جنديا وإصابة 16 آخرين. هناك أيضاً جنديان آخران مفقودان".

وأوضح الضابط أنّ الجنود كانوا يستقلون ثلاث عربات إحداها آليّة مدرّعة. وأضاف "لقد فرّ الإرهابيون بأحدى عشرة بندقية كلاشنيكوف ومدافع رشاشة مضادة للطائرات كانت مثبّتة على المدرّعة".

من جهته، قال مسؤول في ميليشيا محلية مناهضة للجهاديين إنّ هذه القافلة العسكرية أرسلت من مايدوغوري، عاصمة الولاية، لاعتراض جهاديين فرّوا من بلدة غوبيو (الواقعة على بعد 80 كلم) حيث قتلوا اثنين من أفراد الميليشيا الموالية للحكومة.