اعتمدت وزارة الأوقاف اليوم 16 مليون جنيه لعمليات إحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات بالمديريات الإقليمية على مستوى الجمهورية ضمن خطة العام المالي 2019-2020.

وأكدت الوزارة أن القرار يأتي في ضوء اهتمامها بالمساجد مبنى ومعنى، وفي إطار خطة الوزارة لإحلال وتجديد وصيانة وترميم بعض المساجد والإدارات على مستوى الجمهورية.

من ناحية أخرى، أعلنت الوزارة أن المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أناب وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة في حضور مؤتمر دار الإفتاء المصرية الذي يتم افتتاحه بفندق الماسة يوم الثلاثاء بعد المقبل، تحت عنوان: "الإدارة الحضارية للخلاف الفقهي".