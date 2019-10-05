قال اللواء عادل العمدة، المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية العليا، إن جماعة الإخوان الإرهابية لم تصدر بيان تأييد لحرب السادس من أكتوبر 1973، كما أن الجماعة كانت ضد الحرب على إسرائيل، مؤكدًا أن إسرائيل كانت متواجدة في سيناء لمدة 6 سنوات وجماعة الإخوان لم تقم بأي عمل ضد قوات الاحتلال الإسرائيلية طوال هذه الفترة.

وأضاف خلال حواره في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن عناصر الإخوان تنفذ أهدافا معينة، وأصبحوا أدوات لتنفيذ مخططات التقسيم في المنطقة العربية، فهم الآن يتحركون لتنفيذ عمليات إرهابية ضد القوات المسلحة المصرية وأبناء سيناء ولم يقوموا بأي عمل ضد إسرائيل فترة الاحتلال.

وأشار الخبير العسكري، إلى أن كل الخبراء العسكريين أكدوا ضرورة تواجد 76 قنبلة ذرية اختراق خط بارليف والساتر الترابي ولكننا اخترقنا الساتر الترابي بفكرة مدافع المياه، موضحًا أنه بعد حرب أكتوبر لم تستطع إسرائيل أن تدخل في حروب مع مصر مرة أخرى، وبدأت في تنفيذ خطة جديدة وتنفيذ حروب الجيل الرابع، وتشويه الرموز والفن.