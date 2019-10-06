وجه الرائد سمير نوح، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، التحية للشعب المصري العظيم الذي وقف بجوار القوات المسلحة في حرب الاستنزاف ونصر أكتوبر 1973، موضحًا أن القوات المسلحة المصرية كانت تحارب على عقيدة حماية الأرض من دنس الاستعمار الإسرائيلي، حيث كان يتم تخيير الجنود والضباط من يريد الذهاب للحرب ويتقبل إمكانية الشهادة بها، وكانوا يصروا على الذهاب من أجل بلدهم.

وأوضح "نوح"، خلال حواره على التليفزيون المصري في برنامج "وثائقيات النيل"، أنه تمكن من قتل 30 جنديًا إسرائيليًا من بين 44 جنديًا وضابطًا إسرائيليًا في موقع لسان التمساح الموقع الحصين من خط بارليف، بالتعاون مع البطل هنيدي مهدي أبو شريف، مؤكدًا سعادته البالغة من روايته للأجيال الحالية في الجامعات المصرية ومن خلال وسائل الإعلام عن أحداث نصر أكتوبر وحرب الاستنزاف.

وأشار إلى أن أبناء القوات المسلحة حاليًا في أتم الاستعداد ولا يختلفون عن أبطال حرب الاستنزاف وأكتوبر 1973، والاختلاف فقط أنهم يحاربون الجماعات الإرهابية بأسلحة متطورة ومتنوعة، بعكس الأسلحة التي استخدمها الجنود المصريين في حرب أكتوبر.