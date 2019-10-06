عرض برنامج "الحكاية"، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب على شاشة "mbc مصر" تقريرا عن آراء المواطنين في قانون المحال العامة، والذي ينص في أحد مواده على وضع ضوابط لتقديم "الشيشة" بالمحال.

وقال أحد الموطنين، إن تقديم "الشيشة" أو النرجيلة مضر من الناحية البيئية والصحية ووضع ضوابط عليها مهم للغاية.

وأشار آخر" "لازم القانون يتنفذ بسرعة، لأن أكتر من 90% من المحال والمقاهي تعمل دون ترخيص".

وأضاف آخر: "لازم يبقى في حاجة رادعة لاستخدام الشيشة، وكذلك السيطرة على جشع أصحاب المطاعم اللي بيبالغوا في أسعار الوجبات أو بيستخدموا المينيمم تشارج".

وأكد آخر على ضرورة عدم السماح بإقامة مقاهي أو محلات أسفل العمارات السكنية، "المفروض متاخدش تصريح لأن البيوت مكان للراحة مش للإزعاج".