طقس الأحد.. معتدل على السواحل الشمالية والعظمى بالقاهرة 33

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود اليوم الأحد، 6 أكتوبر 2019، طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حار على شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء.

كما تكون أغلب الرياح شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء خليج السويس ما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية.

بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 24 33

شبين الكوم 23 34

طنطا 22 33

دمنهور 20 32

الإسكندرية 20 30

بلطيم 20 30

مطروح 22 29

السلوم 20 29

سيوة 22 31

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

الزقازيق 21 34

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 34

العريش 20 29

رفح 19 29

رأس سدر 23 32

نخل 14 32

نويبع 22 33

طابا 22 32

كاترين 15 29

الطور 23 33

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 35

بنى سويف 22 36

المنيا 20 36

أسيوط 21 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 23 38

أسوان 27 40

أبوسمبل 26 42

الوادى الجديد 21 40

شلاتين 26 37

أبو رماد 25 36

حلايب 28 34

رأس حدربة 28 33