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مدير "الدفاع الوطني" الأسبق: وضعنا "المُحتل" تحت ضغط الحرب كل يوم حتى تحقق النصر

مدير "الدفاع الوطني" الأسبق: وضعنا "المُحتل" تحت ضغط الحرب كل يوم حتى تحقق النصر

عاجل.. السيسي يوجه كلمة للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر بعد قليل

عاجل.. السيسي يوجه كلمة للشعب المصري بمناسبة نصر أكتوبر بعد قليل

مستشار "القادة والأركان": مصر في حالة حرب مثل "73".. وروح النصر تقودنا

مستشار "القادة والأركان": مصر في حالة حرب مثل "73".. وروح النصر تقودنا

سعر اليورو اليوم الأحد 6-10-2019 في مصر

سعر اليورو اليوم الأحد 6-10-2019 في مصر

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

مستشار "أكاديمية ناصر": "أكتوبر" أول معركة غير تقليدية.. والجيش "مؤلم" للأعداء

28 منتجا دفاعيا رئيسيا دعمت بها "العربية للتصنيع" الأمن القومي المصري

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