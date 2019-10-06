سيطرت قوات الحماية المدنية في سوهاج أمس، على 4 حرائق متفرقة أسفرت عن احتراق منزلين و5 أحواش للماشية، كما نتج الحريق نفوق ماشية واحتراق منقولات منزلية وأجهزة كهربائية، ولم ينتج عن الوقائع ثمة إصابات بأحد.

تلقى اللواء حسن محمود، مدير أمن سوهاج، إخطارا من قسم شرطة جرجا بنشوب حريق بمنزل بناحية عزبة الصفيح، وانتقل مأمور وضباط القسم وقوات إدارة الحماية المدنية.

وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابقين ملك "شعبان.ف.م" 52 عاما عامل ويقيم بذات الناحية، وجرت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، بسؤال المذكور رجح أن يكون سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي وأضاف باحتراق بعض المنقولات المنزلية والأجهزة الكهربائية ونفي الشبهة الجنائية.

كما ورد بلاغ لمركز شرطة البلينا بنشوب حريق بمنزل بناحية بندر البلينا، وبالفحص تبين نشوب الحريق بمنزل مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومعروش بالبوص والعروق الخشبية ملك "زكي.م.ع" 45 عاما عامل ويقيم بذات الناحية وامتدت النيران لحوش مجاور ملك تم السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات.

وتبين أن سبب الحريق تسرب غاز من أسطوانة بوتاجاز فى وجود مصدر حراري بمنزل الأول.

وورد بلاغ لمركز شرطة ساقلتة بنشوب حريق بحوش بناحية بني واصل، وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومشيد بالطوب الأبيض ومعروش بالبوص والعروق الخشبية ملك "أحمد.هـ.ر" 35 عاما مزارع ويقيم بذات الناحية وأمتدت النيران لحوشين مجاورين، وسبب الحريق حدوث ماس كهربائي من التوصيلات العشوائية، ونتج عن ذلك نفوق 3 رأس ماشية وإحتراق كمية من البوص والأخشاب

وتبلغ لمركز شرطة المراغة بنشوب حريق بحوش بناحية بناويط وبالفحص تبين نشوب الحريق بحوش مكون من طابق واحد ومعروش بأفلاق النخيل والبوص ملك "محمد.ع.م" 55 عاما عامل بالأوقاف ويقيم بذات الناحية.

جرت السيطرة علي الحريق وإخماده دون حدوث إصابات، وتبين أن سبب الحريق تطاير الشرر من فرن بلدي ونتج عن ذلك نفوق 2 رأس ماشية واحتراق كمية من البوص وأفلاق النخيل.

حررت المحاضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة.