لقيت طالبة مصرعها، عقب وصولها إلى مستشفى سمسطا المركزي، إثر سقوطها من أعلى سطح منزلها بقرية بدهل التابعة لدائرة المركز، بعد اختلال توزانها في أثناء نشر الغسيل، وتحرر محضر بالواقعة.

وتلقى اللواء زكريا صالح مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من مأمور مركز شرطة سمسطا، باستقبال مستشفى سمسطا المركزي، لطالبة تدعى "رضوى.ج.أ" 17 عاما، مقيمة بقرية بدهل جثة هامدة، تدعاء سقوط من ارتفاع.

وتبين من التحريات الأولية أنه في أثناء قيام المتوفاة بنشر الغسيل أعلى سطح المنزل اختل توازنها فسقطت في الشارع، وأصيبت بإصابات بالغة نقلت إثرها إلى المستشفى المركزي، إلا أنها توفيت عقب وصولها.

وبسؤال والدها، قال إنه في أثناء قيام ابنته المتوفاة بنشر الملابس على سطح الطابق الثاني في المنزل، اختل توازنها وسقطت في الشارع، ونقلت إلى المستشفى، وتوفيت عقب وصولها، ولم يتهم أحدًا، ونفى وجود شبهة جنائية.

وبتوقيع الكشف الطبي بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة نزيف في الأنف والمخ نتيجة كسر في قاع الجمجمة إثر السقوط من ارتفاع، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر المحضر رقم 2714 إداري مركز شرطة سمسطا.