لفظ شخص "متسول" أنفاسه الأخيرة، بجوار عقار سكني في منطقة الوراق.

وأوضحت التحريات والتحقيقات أن الأهالي عثروا على جثته، وأبلغوا رجال المباحث، فانتقل المقدم هاني مندور رئيس مباحث الوراق، وتبين أن الجثة مجهولة الهوية، وأن المتوفى لديه بتر في القدم، وكان يتسول في المنطقة، ولا توجد أي شبهة جنائية.

وأُخطر اللواء محمد الشريف مدير أمن الجيزة، بالواقعة.

وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة التى باشرت التحقيق.

ونفت مصادر أمنية ما نشر بشأن العثور على شاب مشنوقا أمام عقار سكني في الوارق، مشيرة إلى أن الجثة لشاب مجهول الهوية "متسول"، ولا توجد شبهة جنائية في وفاته.