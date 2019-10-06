شارك أهالي حي الدقي في حملة نظافة بالشوارع بالتنسيق مع أجهزة الحي، والهيئة العامة للنظافة والتجميل، ورفع المخلفات وزراعة أشجار ومسطحات خضراء.

وقال اللواء أحمد عبدالفتاح، رئيس حي الدقي، إنه بناء علي توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بتفعيل دور المشاركة المجتمعية، شارك الأهالي أجهزة الحي في الحملات لاستعادة المظهر الجمالي والتراثي والتاريخي لشوارع الحي، مقدما الشكر لهم.

وأكد عبدالفتاح أن أجهزة الحي رفعت جميع الإشغالات، وإجراء أعمال النظافة والتجميل بنطاق محيط المدارس بالتنسيق مع الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة، لافتا إلى استمرار الحملات لرفع الإشغالات والأكشاك المخالفة بشوارع وميادين الحي.

وأشار إلى استكمال أعمال الحي اليومية لرفع كفاءة كل الشوارع، إضافة إلى أعمال التشجير التي تتم بنطاق الحي.

شارك في الحملة أحمد عبدالهادي، وسمير عويضة، وأشرف حسن، نواب رئيس الحي، وإبراهيم عبدالغني، مدير الإشغالات، وخالد زهران، مدير المتابعة، ومجموعة كبيرة من العاملين في الإشغالات والمتابعة وشرطة المرافق بحي الدقي.