سيطرت أجهزة الحماية المدنية بالقليوبية على حريق شب بمخلفات زراعية بـ5 منازل مبنية بالطوب اللبن، بقرية كوم أشفين التابعة لمدينة قليوب، دون خسائر بشرية.

تلقى اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية، إخطارا من المقدم إسلام مسعد رئيس مباحث مركز قليوب، بنشوب حريق بـ5 منازل بالطوب اللبن، وجرى إخطار الحماية المدنية التي دفعت بـ10 سيارات إطفاء والسيطرة على الحريق.

وقال حامد طلبة، رئيس المدينة، إن سبب الحريق احتراق بعض المخلفات الزراعية والقش داخل أحد المنازل، وانتشر بسرعة إلى المنازل المجاورة، وجرى السيطرة عليه، مؤكدا أنه لا توجد خسائر بشرية وأن النيابة تولت التحقيق.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، وأمرت بندب المعمل الجنائي لفحص الحريق، وبيان ملابساته وحجم الخسائر وطلب تحريات المباحث.