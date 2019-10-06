أكد الدكتور خالد عمران، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إن دار الإفتاء تقف بالمرصاد لكل الشائعات والأكاذيب التي تُبث من عناصر الجماعات التكفيرية والمتطرفة، وذلك عبر صفحات دار الإفتاء على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، حيث إن الجماعة المتطرفة ترتدي ثوب الدين في محاولة لخداع البسطاء بأفكارهم.

وأضاف عمران، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "صالة التحرير"، الذي يُعرض على شاشة "صدى البلد"، مع الإعلامية عزة مصطفى، أن عدد متابعي صفحة "دار الإفتاء" على موقع "فيس بوك" تخطى الـ 8 مليون متابع وبهذا تُعد من أكبر الصفحات بالنسبة لمؤسسة دينية، كما توجد أكثر من صفحة على مواقع السوشيال ميديا تابعة لدار الإفتاء.

وأشار أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، إلى أن تلك الصفحات من أجل الرد على الشائعات والأفكار المتطرفة بأكثر من لغة، حيث يتم ترجمة الرد على الأكاذيب والشائعات لـ 13 لغة لكي تصل إلى جميع المواطنين في كافة أنحاء العالم، كما أن موقع مرصد "الفتوى" ينشر فيديوهات باستمرار للرد على الأكاذيب والشائعات التي تنشرها الجماعات المتطرفة.

وأوضح عمران، أن الجماعات المتطرفة يرغبون في انعدام الثقة بين الشعب المصري وقياداته ومؤسساته السيادية والعسكرية والعامة، وخاصة مؤسساته الدينية، موضحًا أنه يتم استخدام في بعض الحالات الرسوم المتحركة والجرافيك للرد على الشائعات.