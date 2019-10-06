أعلن حزب المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس، نبيل القروي، فوز الحزب في الانتخابات التشريعية في تونس، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس"، في نبأ عاجل، مساء اليوم، ولم تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكانت مراكز الاقتراع، أغلقت أبوابها في مختلف أرجاء تونس، مساء اليوم، عقب انتهاء الوقت المحدد للتصويت في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، وكان من المقرر البدء في فرز الأصوات على الفور، وبلغت نسبة الإقبال على التصويت حتى الساعة الثانية والنصف ظهرا 23.5%، حسبما أفادت الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".

ومن المنتظر الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات التشريعية في 10 أكتوبر الجاري، على أن يكون التصريح بالنتائج النهائية يوم 13 نوفمبر المقبل، وفق الجدول الزمني الرسمي الذي أعلنته هيئة الانتخابات، ويبلغ عدد القوائم المرشحة في الانتخابات التشريعية 1507 قوائم، وتنقسم بين قوائم حزبية وقوائم ائتلافية وأخرى مستقلة، وتتنافس على 217 مقعدا في مجلس نواب الشعب للمدة النيابية 2019 - 2024.

ويتولى الحزب الفائز بأكبر عدد من مقاعد البرلمان تشكيل الحكومة في مدة زمنية لا تتجاوز الشهرين، على أن يصادق عليها البرلمان بأغلبية 109 أصوات.

وكان رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لمراقبة الانتخابات التونسية، فابيو ماسيمو كاستالدو، قال في وقت سابق، اليوم، إن عملية التصويت في الانتخابات التشريعية جرت في مناخ جيد بكل مراكز الاقتراع، وفي ظل احترام إجراءات العملية الانتخابية، مضيفا - في تصريح اليوم - إنه لم يتم تسجيل إخلالات بارزة من شأنها إرباك عملية التصويت وتعطيل الانتخابات، مشيرا إلى تواجد المراقبين المحليين والدوليين وممثلي الأحزاب بكل مكاتب الاقتراع ، بما يضمن سير الانتخابات بكل نزاهة وشفافية.

وأضاف كاستالدو، أن البعثة تنتظر الإعلان الرسمي للهيئة العليا المستقلة للانتخابات حول نسب المشاركة في الانتخابات التشريعية ومدى عدم الإخلال بالقواعد الانتخابية.

وكانت مراكز الاقتراع في مختلف أرجاء تونس فتحت أبوابها أمام الناخبين صباح اليوم للإدلاء بأصواتهم في ثاني انتخابات تشريعية تشهدها البلاد منذ إقرار دستور جديد عام 2014، ويبلغ عدد الناخبين الذين يحق لهم التصويت في هذه الانتخابات 7 ملايين و65 ألفا و307 ناخبين.