استقبل مستشفى المنشاوي العام، التابع لمديرية الصحة بالغربية، اليوم، حالة تسمم غذائي نتيجة تناول وجبة الفسيخ وحجزها بقسم الباطنة بالمستشفى وإعطاؤها المصل وحالتها مستقرة.

وكشفت مصادر مسؤولة بمديرية الصحة بالغربية، أن مستشفى المنشاوي العام في طنطا، استقبل "هـ.ع.ا، 18 عاما، مقيمة بقرية برما، مركز طنطا، مساء اليوم، مصابة بحالة تسمم غذائي نتيجة تناولها وجبة فسيخ فاسدة، وتم حجزها في قسم الباطنة بالمستشفى وإعطاؤها المصل المخصص لذلك وحالتها مستقرة.

وكشفت مصادر في مستشفى المنشاوي العام، أن المستشفى استقبل خلال اليومين الماضيين 3 حالات تسمم غذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد، بينهما ربة منزل تدعى "هـ. ن.ع"، 50 عاما مقيمة بإبشواي الملق، مركز قطور، ورقم التذكرة تحمل رقم 8395 طوارئ، صباح السبت، كما استقبلت طفل وحالة أخرى واليوم حالة، ليرتفع عدد الحالات إلى 4 تسمم غذائي نتيجة تناول فسيخ فاسد.

وأشارت المصادر، التي طلبت عدم ذكر اسمها، إلى أن جميع الحالات تم إعطاؤها الأمصال المخصصة لذلك، وثمن الجرعة 74 ألفا و500 جنيه، والمريض يحتاج ما بين جرعة إلى 3 جرعات لاستكمال شفائه، والدولة توفر الأمصال لعلاج هذا النوع من التسمم رغم ارتفاع ثمنه.

في سياق متصل، صرحت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، اليوم، لـ "الوطن"، بأن مركز السموم استقبل حوالي 5 حالات جديدة مصابين بالتسمم الغذائي، إثر تناول وجبة الفسيخ، ليصبح الإجمالي 59 حالة استقبلها المركز خلال أسبوع.

وأضافت، لـ"الوطن"، أن حوالي 34 حالة خرجت من ضمن الحالات المستقبلة، واحتجاز 8 بالعناية المركزة، بجانب وجود 16 حالة بالمركز مازالوا يتلقون العلاج، فيما توفيت حالة، الثلاثاء الماضي.

كان مركز السموم بالإسكندرية، قد أصدر بيانا عاجلا، السبت الماضي، بشأن ما جرى رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا، وبشكل فوري عن تناوله.