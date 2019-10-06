شهد اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، مساء اليوم، الاحتفال الذي نظمته دار أوبرا دمنهور، بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات أكتوبر المجيدة، بحضور الدكتورة نهال بلبع، نائب المحافظ، والمهندس حازم الأشموني، السكرتير العام للمحافظة، واللواء أشرف عبدالسلام، مساعد مدير أمن البحيرة، والعميد محمد شرف، المستشار العسكري، ومحمد ظريف، مدير دار أوبرا دمنهور، والقيادات التنفيذية وجمع كبير من مواطني مدينة دمنهور وأبناء البحيرة.

تضمنت الاحتفالية، العديد من الأغاني الوطنية بمصاحبة فرقة الموسيقى العربية للتراث بقيادة المايسترو فاروق البابلي منها، أغانى "بسم الله - عاش اللي قال - لفى البلاد - أحلى بلد بلدى- يا حبيبتى يا مصر - ما شربتس من نيلها - بلدى أحببتك - يا نسمة الحرية - تعيشى يا بلدى - يا أم الصابرين - أم البطل- لو عديت - احلف بسماها"، والتى لاقت استحسان وتفاعل كبير من جميع الحضور لتؤكد وتعمق أنشودة الفخر وملحمة بطولة نصر أكتوبر المجيد والعبور العظيم فى السادس من أكتوبر 1973 لدى الجميع.