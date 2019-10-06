اليونان تبدأ تخفيف أعداد المهاجرين في مخيم ليسبوس المكتظ بالنزلاء

نقلت السلطات اليونانية، اليوم، 570 مهاجرا من مخيم ليسبوس، المكتظ بالنزلاء، لمخيم آخر يقع في مدينة "تسالونيكي" شمال البلاد، وذلك بغرض تخفيض الازدحام الذي أدى مؤخرا لوقوع مصادمات مع قوات الشرطة اليونانية، وذكرت شبكة "ايه بي سي نيوز" الأمريكية أن المرحلين يمثلون الأشخاص الأكثر عرضة للخطر مثل العائلات والأطفال والقصر الذين لا يوجد مرافق معهم، علاوة على السيدات غير المتزوجات.

ويأتي ترحيل هذه المجموعة من المهاجرين في إطار خطة وضعتها حكومة اليونان لمواجهة ازدحام مخيم المهاجرين في ليسبوس والذي يبلغ عدد نزلائه 13 ألف شخص، رغم أن سعته الأصلية لا تتجاوز 3 آلاف شخص، وهي الأوضاع التي أدت مؤخرا، علاوة على أسباب أخرى، لوقوع مصادمات مع الشرطة ونزلاء المخيم وأغلبهم من الأفغان.