أديب عن "سد النهضة": مطالب مصر قانونية والدولة تتحدث بشكل دبلوماسي

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر أمامها أزمة بالفعل ومشكلة في سد النهضة الأثيوبي، ساخرًا: "فيه ناس كتبت على تويتر أمس وقالت طالما عمرو أديب قال فيه مشكلة يبقى مفيش مشكلة بس الدولة عاوزه تصدر مشكلات وخلاص"، معلقًا عليها: "هو أنا ههزر معاكم، بقولك فيه مشكلة".

وأضاف خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر"، أن السودان وأثيوبيا التي تتفاوض مع مصر في بناء سد النهضة حدثت لهم تغيرات جذرية في الفترة الماضية، حيث إن السودان شهدت ثورة الفترة الماضية، كما أن أثيوبيا شهدت تغيير ثلاثة رؤساء وزراء الفترة الماضية ما عطل مفاوضات سد النهضة.

وأشار إلى أن أثيوبيا صرحت أنها ليست معترفة بحصة مصر من المياه والذي يبلغ كميتها 55 مليار متر مكعب من المياه سنويًا، ضاربة بكل المعاهدات الدولية الموقعة عليها سلفًا عرض الحائط، موضحًا أنه يجب على مصر الحصول على حقوقها من المياه بشكل لا يضر أي طرف من الأطراف.

وأوضح أن هيئات الدولة جميعها مستعدة لمواجهة هذا الموقف، حيث إن مصر تتحدث بشكل قانوني ودبلوماسي.