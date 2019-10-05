عمرو أديب يسخر من أيمن نور بسبب عمليات التجميل:"شايفين الخدود والشفايف"

انتقد الإعلامي عمرو أديب إجراء القيادي الإخواني الهارب بتركيا أيمن نور لعملية تجميل في وجهه وذلك خلال حلقة الجمعة من برنامج "الحكاية" المذاع عبر فضائية "mbc مصر".

وقال أديب معلقًا على ظهور أيمن نور خلال حفل تأبين مزعوم للصحفي السعودي جمال خاشقجي: "الراجل وشه اتغير وبقا عامل زي العمليات اللي بتعملها الفنانات" مضيفًا: "شكله مبقاش مصري وملامحه بقت آسيوية" متسائلًا: "فاضي يا أيمن تعمل الكلام ده وانا مش هاممني انه مكرس محطاته كلها عليه".

وتسائل أديب ساخرًا: "طب والهم والنزيف المصري والمصريين واللي بيجرى لهم فاضي تعمل عمليات في وشك تفرد الجبهة وترفع الوجنتين".

وتابع: "ده انتوا رايقين روقان الفيل وايه المعارضة الحلوة دي ويا عم خدني عندك شوية أظبط التظابيط" مستنكرًا: "شايف الخدود وشايف الشفايف".