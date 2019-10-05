عمرو أديب عن فشل دعوات التظاهر: "الناس عارفة مين الحرامي والنصاب"

قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر حصن منيع على مدى التاريخ، مشيرًا إلى بعض الأطراف التي شبهها بـ"التتار"، حاولت منذ أسبوعين ضربها بالمنجنيق والطوب للقضاء عليها وسحقها و "تسويتها بالأرض"، في إشارة إلى الحملة التي استهدفت مصر، خلال الفترة الماضية.

وأضاف خلال حلقة اليوم من برنامج "الحكاية"، عبر شاشة "mbc مصر"، أن هذه الأطراف أعلنت وأقرت بفشل حملتهم التي استهدفتها مصر، حيث اكتشفوا أن وعي المصري منع نجاح مخططاتهم: "الناس عندها وعي فطري عارفة مين الحرامي والنصاب واللي عايز سلطة ويهد البلد".

وتابع أن تماسك أجهزة الدولة المصرية أدى إلى فشل دعوات التظاهر: "فيه أجهزة أمنية واخدة بالها من البلد، في وقت تخيلوا فيها إن سفر رئيس الدولة فرصة لهم".

وأشار، إلى أن ثالث سبب من أسباب إفشال الحملة التي تعرضت لها مصر، هو الإعلام، قائلًا إن الأخير ما زال "ينبض".

ولفت، إلى أن فشل التظاهرات التي دعت إليها بعض الأطراف، جعلها تحاول ضرب الأمن والإعلام، لتسهيل نجاح الحملات المتوقع إطلاقها لاستهداف الدولة المصرية: "احنا كسبنا والماتش نتجيته اتحسمت، قلنا كسبنا وقالوا خسروا ومحدش اعترض، مفيش فار، المعركة انتهت واتحسمت لكن فيه معارك جاية".