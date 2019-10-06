أحد أبطال حرب أكتوبر: إسرائيل تُحارب شباب مصر حاليا بالهواتف المحمولة

قال اللواء طيار أحمد المنصوري، أحد أبطال حرب أكتوبر المجيدة، إن حّرب أكتوبر 1973 كانت آخر الحروب وهذا ما قاله الرئيس الراحل محمد أنور السادات، موضحًا أن إسرائيل توقفت عن محاربة مصر بالأسلحة، وتقوم الآن بمحاربة الدولة عن طريق السوشيال ميديا والهواتف مع الشباب المصريين.

وأضاف خلال تقرير مصور عرضة برنامج "90 دقيقة"، على شاشة "المحور"، أنه يجب على الشعب المصري وخاصة الشباب تحت سن الـ45 أن يعوا جيدًا حجم المؤامرة على مصر، حيث إنهم استلموا سيناء كاملة، كل حبة من ترابها عليها قطرة دم من 100 ألف شهيد مصري قدمتهم مصر في أربع حروب.