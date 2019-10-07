أعرب الإعلامي عمرو أديب، عن حزنه الشديد لتعادل نادي الزمالك اليوم مع نادي مصر، في الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز بهدف لكل منهما، حيث قال: "عندي اقتراح هيريح مصر وهيريح البلد، وهيريح الناس، مش الأهلي أخذ درع الدوري السنة اللي فاتت، يخليه عنده ويخلص الدوري النهاردة".

وأضاف "أديب"، خلال تقديمه برنامج "الحكاية"، الذي يُعرض على شاشة "MBC مصر": "ملهوش لازمة وجع القلب، أول سنة في حياتي مايكونش عندي أمل حتى إننا نأخذ المركز الثاني، ومدرب الأهلي نتائجه جبارة لا نافعة معاه جمايكا ولا أي حاجة، نفسي أقوله يا ابني ارجع أقعد مع أهلك خلي بالك من عيالك، انت كده كده واخد الدوري".

وتابع: "حالتنا بلا والأهلي في السما، كفاية دوري خلاص، عاوز أكلم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، وأقوله مساء الخير يا كابتن محمود، تعالى خد الدرع بتاع الدوري خلاص ولو عندك خليه، إحنا اتعادلنا مع فريق مش قادر أفتكر اسمه، والأهلي بيفوز بالخمسات والأربعات، خدوا الدوري وعليه بوسه وبدون ما أعصابنا تتحرق".