أحمد صلاح حسني: تعرضت لالتواء في الكاحل مرتين خلال تصوير فيلم الممر

قال الفنان أحمد صلاح حسني، إن دوره في فيلم "الممر" في الصاعقة البحرية تطلب تدريبات إضافية على المياه في الإسكندرية في وقت قياسي، موضحًا أن الهدف من الفيلم هو توصيل رسالة للمشاهدين بحالة الحرب التي مر بها الجيش المصري.

وأضاف خلال حواره في برنامج "كل يوم"، مع الإعلامي وائل الإبراشي، على شاشة "ON E "، أنه تعرض لالتواء في الكاحل مرتين خلال تصوير فيلم الممر، مؤكدًا أن مجموعة العمل كانت تحمل رسالة ومسؤولية تجاه الجيش المصري لتوضيح مجهوده في صناعة البطولات.

وأشار إلى أن هناك مخاطر كثيرة تعرض لها فريق العمل منها بعض الإصابات الجسدية في القدم والعين خاصة في مشاهد التفجيرات والتي كانت من أخطر المشاهد التي تم تصويرها.