بطولات مجيدة سطرها التاريخ، قام بها المقاتل المصري الذي قهر "الجيش الذي لا يٌقهر، وعبر أصعب مانع طبيعي وصناعي على وجه الأرض، وأثبت للعالم أنه خير أجناد الأرض بلا منازع".

مشاهد بطولية صنعها المقاتل المصري بسلاحه وبدمه، الذي روى به أرض سيناء الطاهرة، ولكن لم يقتصر الدم المصري على ري الأرض لتحريرها، ولكنه امتد إلى أن يسري في عروق الأعداء، احترامًا للقيم الأخلاقية، وتأكيدًا لتحضر المقاتل المصري.

مشاهد سطرها المصري بدمائه حين تبرع بها لجنود العدو لإنقاذ حياتهم، نرصدهاكما يلي:

ممرضات تبرعوا بدمائهم لعسكري إسرائيلي

روت "سيدة مبارك"، نقيبة تمريض السويس، ذكريات عملها كممرضة للمصابين خلال حرب أكتوبر في السويس، وذلك خلال لقائها مع برنامج "صباح الورد"، المذاع عبر فضائية "TEN".

"مبارك" حكت أشارت إلى ان الطواقم الطبية كانت تتعامل مع المصابين المصريين والإسرائيليين على السواء، وأنهم كانوا يقوموا بواجبهم الإنساني، دون النظر لمن يقدمون له الخدمة.

وأوضحت أنهم عالجوا عددا كبيرا من المصابين الإسرائيليين، متذكرة أنهم أحضروا يهوديا مصابا، ورغم سعادتهم بأسره إلا أنهم قاموا بإسعافه.

وأشارت نقيب تمريض السويس، إلى أن بعض الممرضات والأطباء تبرعن بدمائهن للأسرى الإسرائيليين من أجل إنقاذ حياتهم: "والله أطباء وتمريض كانوا بيتبرعوا بالدم للأسرى الإسرائيليين".

جندي مصري يتبرع بالدم لعسكري إسرائيلي لينقذه من الموت

الدكتور كمال درويش المتخصص في الشأن الإسرائيلي، وأحد المسئولين عن التعامل مع الأسري الصهاينة، حكى عن مواقف شاهدها بعينه، لعسكري إسرائيلي أسير، نزف دماء كثيرة وأوشك على الموت.

وأشار إلى أن مصر استدعت له طبيبا، وبعد فشله في إيجاد وريد لدى الأسير، أصرَّ "درويش" على إحضار طبيب تخدير متخصص، ليتمكن من الوصول لوريده ليتم نقل الدم إليه، لإنقاذ حياته.

وأوضح درويش أنهم نقلوا دماء للجندي الإسرائيلي الأسير، من أحد الجنود المصريين، الذي تبرع له به، من أجل إنقاذ حياته.

وقال إنه كان يخاطب الأسير الإسرائيلي: "أنت بيجري في عروقك دم مصري"، ويسأله: "هل لو وجدت عسكري مصري أمامك الآن، هل ستقتله؟".