يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن تنخفض اليوم الإثنين 7-10-2019، درجات الحرارة، انخفاضًا طفيفًا، ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائلا للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوبه نهارًا، لطيف ليلًا.

وأوضحوا أن الرؤية في الشبورة المائية، تَقِلّ صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة، يصاحبها سقوط الأمطار على جنوب سيناء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء وخليج السويس مما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر

القاهرة 22 32

شبين الكوم 23 32

طنطا 22 31

دمنهور 20 32

الإسكندرية 22 28

بلطيم 20 29

مطروح 22 28

بورسعيد 24 28

دمياط 23 28

الزقازيق 21 32

الإسماعيلية 20 33

السويس 21 33

العريش 20 29

شرم الشيخ 25 35

الغردقة 26 34

مرسى علم 24 35

الفيوم 22 35

بني سويف 22 34

المنيا 20 34

أسيوط 21 36

سوهاج 21 37

قنا 21 38

الأقصر 23 38

أسوان 27 39

درجات الحرارة المتوقعة اليوم على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة المكرمة 29 39

المدينة 26 40

القدس 17 26

الرياض 24 39

المنامة 30 36

أبو ظبي 30 40

الكويت 24 38

دمشق 12 30

بيروت 24 28

عمان 16 29

غزة 20 29

بغداد 21 37

مسقط 28 32

صنعاء 11 25

الخرطوم 26 37

طرابلس 18 28

تونس 18 22

الجزائر 17 23

الرباط 14 26

نواكشوط 24 34