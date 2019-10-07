الجيش الأمريكي ينفي مشاركته في العملية العسكرية لتركيا شرق الفرات

أعلن البيت الأبيض، أن الجيش الأمريكي لن يشارك أو يدعم العملية العسكرية التركية شمال سوريا، حسبما أفادت "سكاي نيوز" في نبأ عاجل.

وأضاف البيت الأبيض، أن "القوات الأمريكية لن تكون متواجدة شمال سوريا بعد نجاحها في القضاء على داعش هناك".

وقالت الخارجية الأمريكية، إن أسرى تنظيم "داعش" الإرهابي المحتجزين لدى الجيش الأمريكي في شمال سوريا، سيصبحون تحت مسؤولية تركيا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، السبت، أن بلاده ستنفذ عمليات جوية وبرية بشرق الفرات في سوريا "لإرساء السلام هناك"، مضيفا: "أجرينا استعداداتنا، وأكملنا خطة العملية العسكرية في شرق الفرات، وأصدرنا التعليمات اللازمة بخصوص ذلك".

يذكر أن روسيا وتركيا وإيران هي الدول الضامنة لوقف إطلاق النار في سوريا، وتقوم موسكو بعمليات إنسانية في جميع أنحاء البلاد بشكل منتظم، كما تقدم المساعدة إلى دمشق في توفير ممر آمن لعودة اللاجئين.