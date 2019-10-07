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مصرع موظف وابنته وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

مصرع موظف وابنته وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بسوهاج

غرق قارب صيد من كوريا الشمالية بعد اصطدامه بسفينة يابانية

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