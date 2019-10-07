فيديو.. "الأرصاد": الشبورة والأمطار الغزيرة والسيول أهم سمات الخريف

قال الدكتور إبراهيم عطا، رئيس الإدارة المركزية للتحاليل والتنبؤات الجوية، إن الطقس سيتنوع بين موجات انخفاض وارتفاع لدرجات الحرارة طوال فصل الخريف، حيث تتنوع الفصول الانتقالية مثل الخريف بين سمات الفصل الذي يسبقه والذي يليه، و"كلما اقتربنا من فصل الشتاء تنخفض درجات الحرارة وتكون حول معدلاتها الطبيعية".

وأضاف عطا، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية رشا مجدي، ببرنامج "صباح البلد"، على شاشة "صدى البلد"، أن من أهم الظواهر الجوية التي تكون طوال فصل الخريف ظهور الشبورة المائية، نتيجة الرطوبة المتزايدة، لكنها خفيفة هذه الأيام.

وتابع: "من المتوقع ارتفاع درجات الحرارة مرة أخرى خلال هذا الأسبوع، ولكنها ستكون بين درجة ودرجتين"، لافتا أن درجات الرطوبة مرتفعة.

وأشار إلى أن فصل الخريف هو فصل الأمطار الغزيرة والسيول، و"أصدرنا بيان لجميع الجهات المسؤولة كل يأخذوا الإجراءات الاحترازية لمواجهة السيول".