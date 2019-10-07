أطلق الدكتور علاء عبدالحليم مرزوق، محافظ القليوبية، إشارة البدء للمرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية لمكافحة مسببات ضعف وفقدان الإبصار"نور حياة"، والتي تستهدف 120ألف طالب في 135مدرسة بإدارة بنها.

قال المحافظ خلال تدشين المبادرة بمدرسة "أبن خلدون" بالعاصمة إن الحملة الرئيسية تهدف إلى مواجهة الإهمال في الكشف المبكر على مسببات العمى وفقدان وضعف البصر وفق المبادرة الرئاسية "نور الحياة"، إذ يجري الكشف على الطلاب للكشف عن أي مسبب للمشاكل الصحية في الإبصار.

وأشار عبدالحليم إلى وجود تنسيق كامل بين مديريتي التعليم والصحة وصندوق تحيا مصر والمستشفيات المشاركة في الحملة، للتعامل السريع مع الحالات المحولة من خلال المبادرة للعلاج وكذا تنظيم القوافل الطبية للكشف المبكر على طلاب المدارس.

وثمن المحافظ من أهمية الحملة والمبادرة الرئيسية، مشيرا إلى أنها انطلقت، اليوم، في 10 محافظات من ضمنها القليوبية، وتهتم بالكشف على طلبة المدارس في كافة المراحل التعليمية، وأنه وجه كافة الجهات التنفيذية بالتنسيق وتذليل أي عقبات تعرقل مسيرة المبادرة.

شارك في تدشين الحملة الدكتور عواد أحمد عواد السكرتير العام للمحافظة واللواء حمدي الحشاش السكرتير العام المساعد وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة وعبد الرحمن فتح الباب مدير عام القائم بأعمال مدير عام إدارة بنها التعليمية والدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة والدكتور محمد الهادي مدير مستشفي رمد بنها وحمدى سلامة رئيس مدينة بنها بمدرسة أبن خلدون الابتدائية ببنها وذلك ضمن المرحلة الأولى من المبادرة التي أطلقها صندوق صندوق تحيا مصر في العاشر من فبراير الماضي.

يذكر أن صندوق تحيا مصر رصد مبلغ مليار جنيه لتنفيذ المبادرة، لإجراء الكشف الطبي لنحو 2 مليون مواطن، و5 ملايين تلميذ بالمرحلة الابتدائية، فضلا عن تسليم مليون نظارة طبية للتلاميذ، ونصف المليون نظارة لكبار السن، وإجراء 200 ألف عملية مياه بيضاء، و15 ألف عملية مياه زرقاء مجانا.

وفتح الصندوق حساب خاص لاستقبال المساهمات في مبادرة نور حياة رقم 037037- مبادرة نور حياة، كما يستقبل كافة الاستفسارات عن المبادرة عبر الخط الساخن 15118.