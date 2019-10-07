تفقد اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، عدد من مدارس القاهرة لمشاركة الطلاب طابور الصباح والحصة الأولى المخصصة للتعريف بأهمية حرب أكتوبر ونتائجها، وأجرى المحافظ زيارة إلى مدرسة القبة الثانوية العسكرية للبنين بالزيتون.

وقال محمد عطية وكيل أول وزارة التربية والتعليم بالقاهرة مدير المديرية إنّ المديرية خصصت الحصة الأولى صباح اليوم في جميع المدارس بمختلف المراحل بمحافظة القاهرة، للحديث عن انتصارات أكتوبر المجيد وتضحيات الشهيد.

وأضاف عطية لـ"الوطن" أنّه تقرر أن تتناول الإذاعة المدرسة اليومية في المدارس على مدار شهر أكتوبر، الجيش المصري والتذكير بأسماء الأبطال وتضحياتهم في تحرير سيناء من العدو الصهيوني، مؤكدا أنّ ذلك يصب في إطار تنمية الوعي لدى الطلاب بأسباب النصر، والتضحيات التي قدمها رجال قواتنا المسلحة، ومساندة الشعب المصري لجيشه حتى تحقيق النصر العظيم.