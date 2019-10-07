قال غسان يوسف، المحلل السياسي السوري، إن الدولة وضعت تسهيلات كبيرة لعودة اللاجئين السوريين من كل دول العالم، خاصة الذين فروا إلى تركيا وكانوا يعملون ضد الدولة أو هاربون من الخدمة العسكرية.

وأضاف "يوسف"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "إكسترا نيوز"، أن سوريا أكدت عدم ملاحقة هؤلاء العائدين أو المساس بهم، فيما تحاول تركيا منعهم من العودة للبلاد ووعدهم بإنشاء منطقة آمنة، والتي "لن تكون كما ستسمى مؤمنة ولكنها ستحتضن الإرهابيين".

وتابع: "الدولة لا يمكن أن تصنف أبناء شعبها عند عودتهم إلى أرض الوطن، بالإضافة إلى وجود قانون المصالحة، وبالتالي لا خوف من العودة، خاصة مع مساعي بعض الدول للمساعدة في عودة اللاجئين إلى بلادهم ومتابعة ما يتم معهم"، موضحا أن المبدأ الرئيسي هو عودة المواطنين إلى بلادهم وعدم استغلالهم للعمل ضد بلدهم من أي جهة أو دولة أخرى.

كان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، قد أعلن أن القوات الأمريكية بدأت الانسحاب من مناطق بشمال شرق سوريا، بعد اتصال هاتفي أجراه مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، لافتا أن العملية في سوريا ستبدأ في أي وقت، وأن المحادثات مع المسؤولين الأمريكيين بخصوص القضية ستستمر.