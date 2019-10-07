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أبرز أهداف لائحة قانون الثروة المعدنية.. بينها ترخيص المناجم وتشجيع الاستثمار

أبرز أهداف لائحة قانون الثروة المعدنية.. بينها ترخيص المناجم وتشجيع الاستثمار

غضب أبطال مارفل بسبب تشبيه سكورسيزي أفلامها بـ الملاهي

غضب أبطال مارفل بسبب تشبيه سكورسيزي أفلامها بـ الملاهي

عاجل.. إحالة مشروعات قوانين مجلس الشيوخ والمرور والإيجار القديم للجان النوعية

عاجل.. إحالة مشروعات قوانين مجلس الشيوخ والمرور والإيجار القديم للجان النوعية

افتتاح اعمال تطوير مراكز شباب المنيرة وإمبابة

افتتاح اعمال تطوير مراكز شباب المنيرة وإمبابة

البرلمان يطالب الحكومة بكشف استراتيجية محاربة الفساد

البرلمان يطالب الحكومة بكشف استراتيجية محاربة الفساد

"نقل النواب" تطالب بمتابعة الدراسة في المعهد الفني للسكة الحديد

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