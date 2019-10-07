لقى عامل مصرعه، وأصيب آخر، اليوم، بعد أن صدمتهما سيارة مجهولة، وفرت هاربة من مكان الحادث، أثناء عبورهما الطريق الصحراوي بالقرب من مركز وادي النطرون بالبحيرة.

تلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا بالحادث من شرطة النجدة، وانتقلت القيادات الأمنية بمركز شرطة وادي النطرون، وتبين من المعاينة اصطدام سيارة مجهولة بشخصين بالكيلو 100 اتجاه القاهرة، وأثناء محاولة قائد سيارة أخرى تفادي جثة المتوفي اصطدم بالرصيف.

أسفر الحادث، عن وفاة وهبان محفوظ عبد المولى 35 سنة، عامل ومقيم بكفر الشيخ، وإصابة محمد محجوب 40 سنة عامل مقيم بكوم حمادة، بكسر بالكاحل الأيسر.جرى نقل الجثة والمصاب إلى المستشفى، وحرر المحصر اللازم.