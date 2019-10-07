قالت وزارة التربية والتعليم، إن مراجعة مستندات المتقدمين لشغل وظيفة معلم سوف يستغرق مدة 10 أيام لحين مراجعتها مع الجهات المختصة، ويتم إرسال نتيجة ذلك من خلال رسالة بريدية.

وأضافت الوزارة، أنه تم تحديث قواعد البيانات الخاصة بجميع العاملين في الوزارة خلال الفترة الماضية، وكذلك توزيع المعلمين على الحصص المدرسية، وبعد الانتهاء من حصرها، اتضح وجود عجز في 320 ألف معلم وأخصائي.

وأكدت أن الوضع الراهن من ندب المعلمين وزيادة الأنصبة يتسبب في إرهاق المعلم وعدم تركيزه في أداء الدروس، لذا تم اللجوء لفكرة تحميل بعض المعلمين 3 حصص على جدولهم مقابل 15 جنيهًا للحصة، مشيرًا إلى أن هذا الأمر سوف يكلف الوزارة ربع مليون جنيه شهريا، وكذلك زيادة راتب المعلم الذي ينتدب خارج إدارته التعليمية بقيمة 200 جنيه.