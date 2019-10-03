بمناسبة "يوم المدرس".. زيادة أعداد المعلمين بالتعليم قبل الجامعي 2.8%

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، اليوم، بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للمدرس الذي يُحتفل به في 5 أكتوبر من كل عام، والذي أقرته منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) منذ عام 1994، وذلك أحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة من منظمة العمل الدولية ومنظمة اليونسكو اعترافا من المجتمع الدولي بالدور الفعال للمدرس في التنمية، ويجري الاحتفال هذا العام تحت شعار "شباب المعلمين مستقبل المهنة".

ومن أهم المؤشرات الواردة ببيان الإحصاء ما يلي:

التعليم قبل الجامعي

- 1.19 مليون مدرس بالتعليم قبل الجامعي عـام 2017/2018 مقابـل 1.16مليون مدرس خـلال عــام 2016/2017 بنسبة زيادة قدرها 2.8% من إجمالي عدد المدرسين.

- مليون مدرس بالتعليم العام عام 2017/2018 مقابل 992.8 ألف مدرس عام 2016/2017.

- 170.8 ألف مدرس بالتعليم الأزهري 2017/2018 مقابل 169.1 ألف مدرس عام 2016/2017 .

التعليم ما قبل الابتدائي

- 52.9 ألف مدرس بالتعليم قبل الابتدائي، (منهم 49.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 3 ألف بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ1.4 مليون تلميذ (منهم 1.3 مليون بالتعليم العام ، 75 ألف بالتعليم الأزهري).

التعليم الابتدائي

- 512.9 ألف مدرس بالتعليم الابتدائي (منهم 435.9 ألف مدرس بالتعليم العام، 77 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ12.5 مليون تلميذ (منهم 11.6 مليون تلميذ بالتعليم العام، 910.6 ألف تلميذ بالتعليم الأزهري).

- التعليم الإعدادي

- 309 ألف مدرس بالتعليم الإعدادي (منهم 263.3 ألف مدرس بالتعليم العام ، 45.7 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ 5.2 مليون تلميذ (منهم 4.8 مليون تلميذ تعليم عام، 386.6 ألف تلميذ تعليم أزهري)

التعليم الثانوي

- 150 ألف مدرس بالتعليم الثانوي (منهم 106.9 ألف مدرس بالتعليم الثانوي العام، 43.1 ألف مدرس بالتعليم الأزهري) يقومون بالتدريس لـ2.1 مليون تلميذ (منهم 1.7 مليون تلميذ تعليم الثانوي عام، 373.5 ألف تلميذ تعليم أزهري)

- 149.8 ألف مدرس بالتعليم الثانوي الفني يقومون بالتدريس لـ 1.9 مليون تلميذ.

- 8.2 ألف مدرس يقومون بالتدريس بمدارس التعليم المجتمعى لـ 129 ألف تلميذ.

- 9.8 آلاف مدرس يقومون بالتدريس بمــدارس التربيــة الخاصة لـ38.6 ألف تلميذ.

- 2.1 ألف مدرس بالأزهر يقومون بالتدريس بمدارس القراءات لـ 14.8 ألف تلميذ أزهري.

التعليم العالي

- 118.7 ألف عضو هيئة تدريس بالعـام الدراسي 2017/2018 يقومون بالتدريس لـ 3 مليون طالب بالتعليــم العالي بمتوسط عضو هيئة تدريس لكل 25 طالب، مقابل 121 ألف عضو يقومون بالتدريس لـ 3.03 مليون طالــب متوســط عضــو هيئــة تدريـس لكل 25 طالـب عام 2016 /2017 بنسبة انخفاض قدرها 1.9%.

- 94.2 ألف عضو من هيئة التدريس بالجامعات الحكوميـة وجامعة الأزهر يقومون بالتدريس لـ 2.2 مليون طالب.

- 9.8 آلاف عضو من أعضاء هيئة التدريس بالجامعات الخاصــــة يقومون بالتدريس لـ 170.4 ألف طالب

- 11.3 ألف عضو هيئة التدريس بالمعاهد العليا والأكاديميات يقومون بالتدريس لـ434.7 ألف طالب.

- 2.9 ألف عضو هيئـة تدريس بالمعاهـد ألفنية (فوق المتوسطة) الحـكومية والخـاصة يقومون بالتـدريس لـ132.1 ألف طالـب.

- 461 عضو هيئــة تدريس بالمعاهــد المتنوعة الخاصة يقومون بالتدريس لـ 35.8 ألف طالب .

وأشار البيان إلى أن مصادر البيانات هي:

- النشرة السنوية للتعليم قبل الجامعي 2017/2018

- النشرة السنوية الطلاب المقيدون

ـ أعضاء هيئة التدريس للتعليم العالي 2017/2018