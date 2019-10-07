قررت محكمة جنايات المنصورة، اليوم، برئاسة المستشار نسيم علي بيومي تأجيل أولى جلسات محاكمة، صفاء عبد الفتاح عبد اللطيف، 40 سنة، المتهمة بقتل حفيدتها، جنة محمد سمير، 4 سنوات، إلى جلسة 9 أكتوبر الجاري لحين حضور محامي للدفاع عن المتهمة.

وشهدت الجلسة حضور أشرف عبد الوهاب محامي أسرة الطفلة جنة، وأحمد عادل من مركز الطفولة والأمومة، بالإصافةإلى جد وجدة الطفلة من الأب. تأتي المحاكمة بعد أسبوعين فقط من اكتشاف الواقعة، في واحدة من أسرع القضايا الجنائية التي ينظرها القضاء المصري، لصغر عمر المجني عليها، ولطريقة التعذيب البشعة التي تعرضت لها، عن طريق الكي والضرب والتقييد بمختلف الأدوات "بنسة وشرشرة وخرطوم وحبل".

يذكر أن المتهمة في محضر التحقيقيات، أنكرت تعذيبها للطفلة، وادعت أن الحروق الموجودة بها كانت بسبب انسكاب زيت عليها، و"الغرغرينا" في ساقها والتي تسببت في بترها بسبب سقوطها علي السلم. وانضمت الطفلة المتوفاة وشقيقتها أماني، 6 سنوات، إلي حضانة جدتها للأم منذ حوالي 9 شهور بحكم قضائي بعد انفصال والديها منذ أكثر من 3 سنوات، وانقطعت أخبارهما عن والدهما الكفيف إلى أن ظهرت "جنة " في مستشفى شربين المركزي بمحافظة الدقهلية بإصابات متفرقة بالجسم وادعاء حرق مع حروق بمنطقة الحوض حول الأعضاء التناسلية الخارجية، وتم تحويلها إلى مستشفى المنصورة الدولي لتموت بعدها هناك متأثرة بإصاباتها.

وأحالت النيابة العامة، المتهمة إلى محكمة الجنايات بعد أن وجهت لها اتهامين بأنها "عرضت حياة حفيدتها المجني عليها الطفلة للخطر، بأن ضربتها وجرحتها محدثة بها إصابات أفضت إلى موتها، وأحرزت أدوات تستخدم في الاعتداء على الأشخاص بغير مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية أو الحرفية بأن أحرزت خرطوم وشرشرة وحبلا وكماشة لاستخدامها في ضرب حفيدتها المجني عليها الطفلة على النحو المبين بالتحقيقات".