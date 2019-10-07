عقد برنامج "فرصة"، احدى مبادرات وزارة التضامن الاجتماعي للتمكين الاقتصادي لمستفيدي "تكافل وكرامة"، ورشة عمل تشاركية مع المجلس الثقافي البريطاني في إطار البروتوكول الموقع بينهما لدعم الأشخاص ذوي الإعاقة وتدريبهم وإعداهم لسوق العمل.

قال الدكتور عاطف الشبراوي، مستشار برنامج "فرصة" إن ورشة العمل هي أولى سلسلة ورش تشاركية سيتم تنظيمها تباعا لطرح رؤية للتحديات التي يمكن أن تمثل عائقا لذوي الإعاقة عن العمل في مجال الصناعات الإبداعية، موضحا أن تلك الصناعات التي لها علاقة وثيقة بالفن والثقافة والموسيقى والرسم هي مجالات تتميز بما تملكه من قيمة مضافة عالية خاصة، وأن الاتجاه العالمي في تناول الإعاقة واستثمار قدرات ذوي الإعاقة هو الاهتمام بهذه الصناعات الإبداعية، وربط أصحابها في ضوء ما يملكون من مهارات متقدمة في هذا الإطار تؤهلهم للإبداع.

وأضاف الشبراوي أن الورشة ضمت 40 ممثلا عن عدد من الجمعيات العاملة في مجال ذوي الإعاقة والتمكين الاقتصادي حيث سيتم تدريب الحضور على التعرف على هذه التحديات وطرح الحلول التي يمكن أن تتحول إلى شراكات اجتماعية وأنشطة تمكن ذوي الإعاقة مع التطرق إلى آليات التأهيل حيث من المنتظر أن تسفر تلك المبادرة في نهايتها عن تأسيس عدد من الشراكات في هذا المجال.

ناقشت ورشة العمل على مدى جلسات عملها التحديات بقطاع الصناعات الحرفية والإبداعية في توظيف ذوي الإعاقة، ومشروع الابتكار التشاركي للاقتصاد الإبداعي ومنهجية التعرف على التحديات وتخديد أولويات التصدي لها.

جدير بالذكر أن برنامج "فرصة" هو أحد برامج الحماية المقدمة من وزارة التضامن الاجتماعي لأفراد الأسر من مستفيدي تكافل وكرامة، ويستهدف القادرين على العمل منهم أو من الضمان الاجتماعي بالتعاون مع القطاع الخاص والقطاع الأهلي، ويعتمد البرنامج على تنشيط بيئة التمكين الاقتصادي والشق الإنتاجي منها وهو المحرك الأساسي لتوسعة شبكات الحماية الاجتماعية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وتوفير فرص التمكين سواء في بدء مشروع يدر عليهم دخل مادي أو في توفير فرص عمل مناسبة لهم وتوفير الوظائف الملائمة لهم.